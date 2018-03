FRITTATA DI MACCHERONI

Quando si passa una giornata fuori casa questa è la pietanza ideale da portare con sé, al posto del solito panino, perché è squisita anche fredda. Immancabile a pasquetta per i napoletani.



Per 4 persone:

300 gr. di pasta lunga ( bucatini, mezzi ziti, tagliatelle o spaghetti).

4 uova

latte q.b.

prezzemolo, pepe, sale

parmigiano o pecorino gratt.

1 scamorza (affumicata)

150 gr. salame tipo Napoli

3 cucchiai olio extv.



Di solito si prepara per i picnic ma può essere il modo migliore per riciclare un piatto di pasta avanzata. Battere in una terrina le uova con formaggio grattugiato, prezzemolo, pepe e sale. Unire salame e scamorza a tocchetti ed un po’ di latte. Si può scegliere qualsiasi tipo di pasta lunga perché il risultato è sempre buono, ma se portata in gita io consiglio il tipo bucato che la rende voluminosa e più morbida all’interno.



Lessare la pasta, passarla sotto l’acqua fredda per fermare la cottura, ed unirla al composto. Girare delicatamente. In una padella antiaderente mettere l’olio ed appena è caldo versare la pasta livellandola. Cuocere per 5’ da una parte poi altri 5’ dall’altra finché non risulterà ben dorata.



Buon appetito, Nellina.