PIZZA DOLCE

Una stupenda fusione di crema ed amarena rendono questo dolce una vera ghiottoneria. Cimentatevi! Non ci sono difficoltà nell’esecuzione.

Frolla:

400gr. farina 00

100gr. strutto

100gr. burro

200gr. zucchero

scorza di limone grattugiata

1 uovo+ 1 tuorlo

Crema:

½ l.latte

4 tuorli

75 gr. farina o maizena

100 gr. zucchero

bacca vaniglia

buccia limone.

confettura di amarene

zucchero a velo q.b.



Preparare la pasta frolla amalgamando tutti gli ingredienti e lasciandola riposare in frigo almeno 1 ora. Preparare la crema frullando uova, zucchero e farina, quando il composto è ben amalgamato unire il latte caldo, in cui è stata aggiunta sia la buccia di limone che i semi di vaniglia. Mescolare e trasferire il tegame sul fuoco fino ad addensarsi. Lasciare raffreddare.

Dividere la pasta in due parti disuguali, una più grande per formare il disco inferiore che dovrà rivestire anche il bordo della teglia e l’altro più piccolo di copertura.



Nella teglia rivestita di carta forno poggiare il disco grande e farcire la base con la crema e sopra la confettura di amarene a cucchiaiate. Chiudere con l’altro disco e sigillare bene la bordura arrotolando su se stessa la pasta eccedente. Spennellare la superficie con il latte ed infornare in forno preriscaldato a 180° per 40’.

Spolverare con zucchero a velo quando è fredda.



Buon appetito, Nellina.