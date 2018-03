BACCALA’ SQUISITO

Si sa che il baccalà non è altro che il merluzzo conservato sotto sale ma non si sa perché tra le tante specie di pesci questo attira milioni di estimatori.





Per 4 persone:



700gr. baccalà ammollato

700gr. patate

1 scatola pelati a pezzettoni da 800gr. o pomodori freschi maturi

2 spicchi aglio

2 cipolle medie

4 cucchiai olio extv.

Peperoncino

Prezzemolo

Sale se necessario

olio extv. q.b.



Lessare le patate in acqua salata. In una pentola fare soffriggere la cipolla affettata sottilmente con olio, aglio e peperoncino. Aggiungere i pomodori, coprire la pentola e cuocere a fuoco moderato per circa 10’.

Trasferire il sugo in una teglia ed unire le patate a tocchi grandi. Tagliare il baccalà a pezzi, infarinarlo e friggerlo in olio di oliva.



Aggiungerlo nella teglia con un po’ dell’olio di frittura. Completare con prezzemolo fresco tritato, una spolverata di pepe e passare in forno a gratinare per 10’ prima di servirlo.





Buon appetito, Nellina.