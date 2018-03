POLLO AL LIMONE

Come nell’abbigliamento c’è la moda anche in cucina. Alcuni piatti in voga negli anni 70/80 tornano sulle nostre tavole come questo pollo arrosto al gusto di limone che facevo all’epoca e poi dimenticato non so se per colpa mia o del pollo che oggi non sa di niente.





INGREDIENTI:

1 pollo intero

sale grosso

1 limone non trattato

rosmarino





Il pollo intero eviscerato va sciacquato sotto la fontana e poi passato sul fuoco per eliminare le piumette residue. Massaggiare la pelle con poco olio extravergine e salare all’interno ed all’esterno con sale e rosmarino tritato. Lavare il limone e bucherellarlo con lo stuzzicadenti, inserirlo nel ventre e richiudere i lembi di pelle con uno stuzzicadenti. Mettere il pollo in una teglia ed infornare a 180° per circa 1 ora e 30’ fino alla completa rosolatura irrorandolo di tanto in tanto con il grasso fuoriuscito e con succo di mezzo limone. Sbucciare e lavare le patate, tagliare a tocchi grossi.



Si potrebbero unire così crude al pollo ma per ottenere patate più dorate e croccanti si consiglia di procedere come già fatto in altre ricette in questo modo: mettere sul fuoco una pentola con acqua e quando inizia il bollore versare le patate calcolando solo 3’ di cottura. Scolare e sistemare in una pirofila da forno condire con un filo d’olio, sale, pepe, rosmarino tritato e 2 spicchi di aglio interi, infilzati con uno stuzzicadenti per eliminarli facilmente.

Infornare per 15’ nel forno in cui già cuoce il pollo e poi travasarle accanto al pollo finendo la doratura di entrambi. Servire caldo cosparso del suo sughetto. Questo piatto viene apprezzato molto dai bambini vi consiglio di non mettere pepe nella pietanza, gli adulti possono aggiungerlo a tavola sulla loro porzione.



Buon appetito, Nellina.