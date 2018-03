PEPERONI AL MIELE

Un contorno molto gradito, facile da abbinare a qualsiasi pietanza sia di carne che di pesce. Il delicato e non aggressivo sapore agrodolce conferito dal miele e dall’aceto rendono i peperoni buonissimi.





1kg peperoni rossi gialli

1 cucchiaino miele

2 o 3 cucchiai aceto (se più o meno forte)

olio extv q.b.

sale





Lavare e privare dei semi i peperoni, tagliarli a listarelle e salare. Lasciare riposare 30’. In generale, questo vale per tutte le verdure melanzane, zucchine ecc., il sale messo prima fa fuoriuscire l’acqua di vegetazione contenuta e ne accelera la cottura. In una padella mettere abbondante olio e friggere i peperoni in più riprese se troppi. Il fuoco deve essere moderato e non bisogna mai coprirli altrimenti non friggono ma si lessano ed il sapore cambia decisamente. Intanto in una ciotola mescolare miele ed aceto. Una volta completata la cottura, eliminare un po’ di olio se troppo, aggiungere, sempre sul fuoco, il miele e l’aceto. Lasciare evaporare per 2’ o 3’ e trasferire in un piatto da portata. Servire tiepidi o freddi.



Buon appetito, Nellina.