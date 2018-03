SALE ALLE ERBE

I grandi chef si vantano di usare nelle loro pietanze sali provenienti da varie parti del mondo Giappone, Hawaii, India di colore rosso, nero, rosa. Noi casalinghe che amiamo il fai da te ci profumiamo il nostro sale marino iodato con le nostre erbe coltivate in giardino.



1 kg sale grosso

basilico

prezzemolo

erba cipollina

salvia

menta

maggiorana o origano

alloro

rosmarino

2 spicchi aglio

peperoncino forte o pepe in grani.

Raccogliere una quantità di erbe aromatiche a piacere, tanto non si sbaglia perché se dovesse risultare troppo aromatico si aggiunge del sale fino e si equilibra secondo i propri gusti. Lavare le erbe ed eliminare gli steli. Scolarle bene e stenderle ad asciugare su carta assorbente all’aperto, non al sole perché anneriscono.



Nel boccale del frullatore mettere sale ed erbe aromatiche un po’ per volta. Miscelare fino a polverizzarle. Il sale assumerà un colore verde più o meno intenso secondo la quantità di erbe scelte. Stendere il sale aromatizzato in una teglia e farlo asciugare all’aria per alcuni giorni rimestandolo di tanto in tanto, oppure in forno a bassa temperatura 50° fin quando non risulta secco. Invasare e utilizzare.

I barattolini con il sale aromatizzato può essere un’idea regalo per i nostri amici.





Buon appetito, Nellina.