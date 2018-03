Golosoni ecco la ricetta facile facile per ottenere meringhe leggere e friabili.







Ingredienti

80gr. albume

160gr.zucchero semolato

1 cucchiaino maizena

1 cucchiaino aceto





Montare con le fruste elettriche leggermente gli albumi poi unire metà peso dello zucchero, continuare a frullare per 6’. Unire il rimanente zucchero con la maizena ed il cucchiaino di aceto, che serve ad attenuare il sapore del bianco d’uovo. Frullare ancora per 2’. Rivestire la placca del forno o una teglia con carta forno e con il sacco a poche formare tanti mucchietti della grandezza che preferite. Infornare a 100° per 2 ore. Volendo si possono unire a due a due farcendole con cioccolato fondente fuso a bagnomaria o screziarne solo la superficie. Si conservano a lungo in scatole di latta.



Nella foto notate una meringa grande tonda a spirale che utilizzerò come base di una torta buonissima che pubblicherò quanto prima, intanto provate a farle ci riuscirete alla grande!

Buon appetito, Nellina.