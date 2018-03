FALAFEL (POLPETTINE DI CECI)

Pietanza diffusissima nei paesi arabi, molto economica e vegetariana. Si servono calde in un panino arabo di nome pita con salsa tzatziki.



Per 4 persone:

1 scatola di ceci lessati

1 cucchiaio farina

2 cucchiaini cumino

2 cucchiaini coriandolo

2 spicchi aglio

½ cipolla o porro

1 mazzetto prezzemolo

un pizzico bicarbonato

sale

pepe.

Salsa tzatziki:

½ cetriolo

sale

1 o 2 spicchi aglio

250gr. yogurt greco

1 cucchiaino olio extv.

pepe

I ceci dovrebbero essere frullati crudi dopo un ammollo di almeno 12 ore ma secondo me utilizzando ceci in scatola già lessati acquistano più sapore. Il trucco è di farli colare per una notte e poi asciugarli con tovaglioli di carta. Frullare tutti gli ingredienti tranne la farina che è preferibile mettere alla fine per regolare la consistenza, se l’impasto si presenta appiccicoso meglio aggiungere ancora un po’ di farina. Formare tante piccole polpettine e tenerle in frigo. Friggerle al momento di servirle perché si devono gustare calde.



La salsa di accompagnamento può essere preparata con largo anticipo per renderla più aromatizzata. Sbucciare ed eliminare, se volete, i semi dal cetriolo e grattugiarlo con la grattugia a fori grandi, mettere la polpa in un colino, salare e lasciare che perda l’acqua di vegetazione per un paio di ore. Intanto unire allo yogurt l’aglio tritato, il pepe ed il cucchiaino di olio. Amalgamare e tenere in frigo. Unire il cetriolo ben strizzato e conservare la salsa in frigo. I falafel si possono servire come antipasto infilzando in ogni polpettina uno stuzzicadenti oppure messi nella pita con foglia di insalata ed un cucchiaio di salsa tzatziki.

Buon appetito, Nellina.