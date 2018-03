POLPETTONI AL SUGO

Molto saporiti, se volete condire anche la pasta abbondate la quantità di sugo.

Per 4 persone

300 gr. carne di maiale tritata

100 gr. di mortadella a fettine

100 gr. pane raffermo o pan carré

2 uova

½ bicchiere di latte

50 gr. pecorino gratt. o parmig.

6 cucchiai di olio extv

Sale, pepe, prezzemolo, noce moscata.

2 uova sode.



Per il sugo:

Aglio

basilico

1 bottiglia di passata di pomodoro





Tritare la mortadella, a mano o con il frullatore. Mettere a bagno nel latte il pane. In una terrina amalgamare la carne con la mortadella, il pane strizzato, le uova, il formaggio, il prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Lasciare riposare 30’. Dividere il composto in due parti e formare due grosse polpette allungate inserendo al centro di ognuna un uovo sodo sbucciato.

Fare aderire bene la carne intorno all’uovo comprimendola con le mani. In una padella antiaderente versare l’olio e quando è caldo mettere i polpettoni, per evitare che si spacchino girarli ogni 5’ rosolandoli, da ogni parte, a fuoco moderato.

Scolarli e tenere da parte. Sugo: nello stesso olio di frittura aggiungere aglio e basilico. Appena l’aglio si imbiondisce unire la passata di pomodoro fatta in casa o comprata, dopo 10’ di cottura unire i polpettoni e cuocere per altri 10’. Servire caldi su un letto di sugo divisi a metà in senso longitudinale.

Buon appetito, Nellina.