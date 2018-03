PATATE AL FORNO CON PANCETTA

Un contorno molto saporito e facile da preparare. Può essere anche un buon secondo servendo doppia porzione.



Per 4 persone

4 patate medie

4 fette di pancetta fresca di maiale

Sale

pepe

rosmarino

olio extv



Lavare e lessare le patate con la buccia, togliendole a metà cottura. Sbucciarle e farle raffreddare. Praticare delle incisioni nelle patate senza intaccare la base. Dividere in 3 parti ogni fetta di pancetta ed inserire i pezzi nelle patate. Se la patata non riesce a mantenersi intera ma si sfalda infilzarla con uno spiedino. Salare, pepare e guarnire con rametti di rosmarino. Sistemarle in una pirofila da forno e condirle con pochissimo olio perché cuoceranno con il grasso che emetterà la pancetta. Infornare a 200° per 20’. Servire calde.

Buon appetito, Nellina.