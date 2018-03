MELANZANE RIPIENE DI PASTA

Per 4 persone:

300 gr. mafalde o tagliatelle

2 grosse melanzane

500 gr. pomodorini pachino freschi

1 mazzetto basilico

olio extv.

sale, pepe

ricotta salata o parmigiano grattug.



Per ottenere i 4 contenitori da riempire con la pasta bisogna acquistare 2 melanzane abbastanza grandi. Lavarle senza togliere il picciolo e tagliarle orizzontalmente. Svuotare le 4 calotte delicatamente, lasciando la buccia di uno spessore di 1cm., tenendo da parte la polpa. Salare le melanzane vuote e capovolgerle in un colapasta per 30’ a perdere l’amaro, poi passarle in padella con poco olio per 5’.



Trasferirle in una teglia ed infornare a 150° fino a quando la forchetta entrerà facilmente nella parte più spessa. Dovrà risultare morbida perché andrà mangiata anch’essa con la pasta. In una padella con olio ed aglio soffriggere la polpa delle melanzane, pepare. Non salare se si usa la ricotta salata, salare poco se invece si usa parmigiano.

Quando è ben rosolata e profumata unire i pomodorini tagliati in 4 parti ed il basilico. Cuocere 5’ a fuoco moderato. Lessare la pasta al dente, scolare e condire col sugo. Mantecare bene con la ricotta salata, se dovesse risultare troppo secca aggiungere 2 cucchiai di acqua di cottura. Riempire le calotte già sistemate nella teglia mettere un cucchiaio di sugo su ognuna ed infornare a 180° per 10’. Servire con foglia di basilico.



Buon appetito, Nellina.