SALSICCIA AL FORNO CON PATATE

Ottimo piatto cotto già con il suo contorno. I semi di finocchio ed il rosmarino ne esaltano profumo e sapore.





Per 4 persone

8 salsicce di maiale

1 kg. patate

2 rametti di rosmarino

semi di finocchio

4 spicchi di aglio

olio

sale

pepe



Sbucciare e lavare le patate, tagliare a tocchi grossi. Si potrebbero unire così crude alle salsicce ma per ottenere patate più dorate e croccanti si consiglia di procede in questo modo. Mettere sul fuoco una pentola con acqua e quando inizia il bollore versare le patate calcolando solo 3’ di cottura. Scolare e sistemare in una pirofila da forno condire con un filo d’olio, poco sale, pepe, rosmarino tritato, semi di finocchio e gli spicchi di aglio interi, infilzati con uno stuzzicadenti per eliminarli facilmente. Dopo aver amalgamato bene le patate con gli aromi adagiare tra loro le salsicce. Infornare a 200’ per 20’, senza mai mescolare per non frantumare le patate. Servire quando il tutto risulta ben rosolato.

Buon appetito, Nellina.