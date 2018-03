ZUCCHINE ALLA SCAPECE

LA RICETTA DEL GIORNO. Questo è l'unico modo per rendere le zucchine davvero saporite, è una ricetta napoletana e se non l'avete mai provata ve la consiglio perché merita. Buone come contorno a carne o pesce o meglio ancora per farcire panini.



Ingredienti

1 kg. zucchine

3 dl olio extv.

origano, menta, aglio, sale

2 cucchiai di aceto.





Lavare e tagliare a rondelle di mezzo cm le zucchine, salare e mettere in un colapasta a perdere la loro acqua di vegetazione per 1 ora. In una padella con l’olio friggerne poche per volta finchè non diventino ben dorate. Scolare, senza far perdere troppo olio, e porre in una terrina condendo man mano che si cuociono con origano, menta fresca, aglio tritato ed aceto. Coprire con altro strato di zucchine fritte e condire con gli aromi fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Lasciare insaporire per qualche ora prima di servire. Si possono conservare in frigo per qualche giorno.

Buon appetito, Nellina.