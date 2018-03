INVOLTINI DI POLLO CON PISELLI

Ricetta un pò più elaborata, ma facile da realizzare. Il tempo per la sua preparazione è poco considerando che si ottiene un buon secondo piatto già con il suo contorno.

Per 4 persone:

300 gr. petto di pollo a fette

3 uova, parmigiano gratt, salvia, pepe, sale

100 gr. di speck o mortadella

300 gr. di piselli surgelati

1 cipolla

50 gr. burro

½ bicchiere di vino bianco

olio extv q.b.



Stendere le fette di pollo su di un tagliere raggruppandole in modo da ottenere 4 involtini singoli. In una padella con poco olio fare una frittata con le uova battute con il formaggio, sale, pepe e foglie di salvia sminuzzate. Quando è fredda poggiarla sugli involtini, sopra uno strato di speck o mortadella ed ancora qualche fogliolina di salvia. Arrotolare e fermare con stuzzicadenti o spago da cucina. Soffriggere la cipolla con il burro e 2 cucchiai di olio per 5’ poi unire gli involtini e rosolarli da ogni parte, unire il vino e farlo evaporare. Aggiungere i piselli lessati a parte e continuare la cottura per 10’. Servire caldo.

Buon appetito, Nellina.