TORTIERA DI PEPERONI

Saporitissima e sfiziosa la crosta di formaggio che si forma in superficie.

E’ una vecchia ricetta di famiglia che mi fa piacere proporre ai nostri lettori.

Per 4 persone

1 kg di peperoni rossi

1 kg di patate

1 kg di pomodori maturi

300 gr di pecorino fresco o semi stagionato

olio extra vergine

200 gr pane raffermo

aglio,

prezzemolo,

origano,

sale,

pepe

Dopo aver lavato i pomodori tagliarli a metà e condirli con olio e sale, fare così anche per le patate che vanno tagliate a fette, i peperoni, dopo aver eliminato i semi, vanno tagliati a metà o a listarelle. In una pirofila da forno unta d’olio fare uno strato di pomodori, sopra uno di patate ed uno di peperoni, finire con uno strato di formaggio a fette. In una terrina mettere il pane bagnato e strizzato condire con olio, aglio, prezzemolo, origano, sale, pepe ed una manciata di pecorino grattugiato. Con questo composto coprire la superficie della tortiera preparata ed infornare a 160° x 1 ora. Sarà pronta quando si asciugherà tutta l’acqua di cottura e comparirà l’olio. Vi consiglio di servire questa pietanza tiepida o ancora meglio raffreddata.

Buon appetito, Nellina.