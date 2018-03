COSTOLETTE DI MAIALE AL LIMONE CON PATATE

Un secondo piatto semplice e facile da eseguire. Con questa ricetta la carne rimane morbida ed il limone rende la pietanza gustosa e molto appetitosa. Provatela, la metterete sicuramente tra le ricette più gradite.



Ingredienti per 4 persone:

4 bistecchine di maiale

1 limone

2 fette di pane raffermo

aglio, prezzemolo, origano, pepe

1 kg. di patate

Olio extra vergine



In una pirofila da forno unta d’olio posizionare al centro le costolette.

Pelare e tagliare a spicchi le patate, aggiungere un filo d’olio, sale, pepe e prezzemolo mescolare e mettere intorno alla carne. In una terrina condire il pane, bagnato e strizzato, con olio, aglio tritato, prezzemolo, origano, sale e pepe. Amalgamare bene e cospargere il composto solo sulle fette di carne e spremere sopra succo di limone. Infornare a 200° per 30’ circa.

Buon appetito, Nellina.