SFOGLIATA DI FIORI DI ZUCCA

Piacevole da gustare sia tiepida che fredda.

INGREDIENTI:

1 rotolo pasta sfoglia surgelata

500gr. zucchine

20 fiori zucca

4 uova

1dl latte

1 mozzarella appassita affumicata

menta, maggiorana

2 cucchiai olio extv.

50gr. parmigiano gratt.

sale, peperoncino o pepe.

In una padella antiaderente saltare per pochi minuti le zucchine a tocchetti con olio, aglio, sale e peperoncino. Lasciare raffreddare. Nel frattempo stendere il rotolo di pasta sfoglia e adagiarlo nella teglia rivestita di carta forno. Sul fondo distribuire le zucchine poi uno strato di mozzarella e a raggiera uno strato di fiori di zucca. In una ciotola battere le uova con latte, formaggio, odori e aggiustare di sale. Versare a cucchiaiate su tutta la superficie ed infornare in forno preriscaldato a 200° per 30’ o fino a che non risulti ben dorata in superficie.

Buon appetito, Nellina.