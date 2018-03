PAN BRIOCHE CON ASPARAGI E TALEGGIO

Avere a cena degli amici in estate è molto più frequente e si ha voglia di presentare in tavola cose sfiziose e nuove, provate questo!

1 confezione di pan briosce a fette

500gr. asparagi

3 uova

50gr. parmigiano

300gr. taleggio

100gr. burro

Lavare e prelevare la parte tenera degli asparagi eliminando la base dura. Tagliarli a tocchetti e saltarli in padella con 50 gr. di burro, togliere la padella dal fuoco ed unire tre uova mescolando velocemente strapazzandole senza farle rapprendere a frittata. Aggiungere al composto il parmigiano e distribuirlo in parti uguali tra le fette insieme ad una fetta di taleggio. Spennellare sulla superficie il rimanente burro sciolto e semi di sesamo. Infornare a 180° per 20’. Servire sia caldo che freddo.

Buon appetito, Nellina.