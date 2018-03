POLPETTE AL SUGO

Frullare o ridurre a pezzetti la mortadella. Mettere a bagno nel latte il pane. In una terrina amalgamare la carne con la mortadella, il pane strizzato, le uova, il formaggio, il prezzemolo, sale, pepe e noce moscata. Lasciare riposare 30’.



Per 4 persone

300 gr. carne di maiale tritata

100 gr. di mortadella a fettine

100 gr. pane raffermo o pan carré

2 uova

½ bicchiere di latte

50 gr. pecorino gratt. o parmig.

6 cucchiai di olio extv

Sale, pepe, prezzemolo, noce moscata.





Per il sugo:

1 bottiglia di passata di pomodoro fatta in casa o comprata

aglio, basilico, sale.



Con le mani umide prendere piccole quantità di composto e fare tante palline. In una padella antiaderente versare l’olio e quando è caldo mettere le polpette. Rosolare da ogni parte a fuoco moderato in modo tale che cuociano anche internamente, scolare e tenere da parte. Nello stesso olio di frittura aggiungere aglio e basilico. Appena l’aglio si imbiondisce unire la passata di pomodoro fatta in casa o comprata, dopo 10’ di cottura unire le polpette e cuocere lentamente per altri 10’. Servire calde.

Buon appetito, Nellina.