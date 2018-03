CIAMBOTTA AL FORNO

In una teglia antiaderente e capiente mettere le verdure tagliate a tocchetti, più o meno delle stesse dimensioni in modo da cuocersi omogeneamente, condire con olio, sale, pepe, origano o maggiorana.

Per 4 persone

2 melanzane medie

1 peperone giallo

1 peperone rosso

2 zucchine

2 patate

1 cipolla

1 carota

1 costa sedano

1 spicchio aglio

origano o maggiorana

prezzemolo

sale, pepe

50gr. pecorino grattugiato

½ bicchiere olio extv.

Mescolare gli ingredienti facendoli impregnare di olio, livellare facendo una leggera pressione con le mani umide, cospargere sulla superficie il pecorino grattugiato. Infornare a 180° per 40’ circa. Verificare bene la cottura perché il risultato finale per una ciambotta veramente saporita è che deve risultare morbida ma non acquosa e nemmeno secca.



Buon appetito, Nellina.