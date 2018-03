ARISTA AL FORNO

Una portata che vi darà grande soddisfazione perché è garantito l’alto gradimento. Buona, tenera e saporita.

1,5 kg. di lombata di maiale intera con osso e con un po’ di grasso intorno,

3 rametti di rosmarino,

Olio,

sale,

pepe



Acquistare un pezzo di lombata intera con un po’ di grasso intorno, è importante perché cuocerà nel suo grasso. Fatevi intaccare la base dell’osso in più punti per non incontrare nessuna difficoltà nel servirla affettata. Massaggiare prima con poco olio e poi legare intorno alla carne con uno spago i rametti di rosmarino. Cospargere un dado da brodo sbriciolato (o sale) e pepe. Trasferire l’arista in una pirofila, infornare a 160° per circa 2 ore e 30’. Girare la carne di tanto in tanto irrorandola con il grasso di cottura. Servire a fette con il suo sugo ed un contorno di insalata, purè di patate o spinaci. Il mio consiglio è di portarla in tavola appena sfornata perché è tenerissima e molto saporita, quindi calcolate bene il tempo di cottura e l’ora di servirla.



Buon appetito, Nellina.