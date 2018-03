ORATA AL FORNO CON OLIVE

Il pesce cucinato in questo modo diventa più gustoso e digeribile.

Per 4 persone

4 orate medie da 250 gr. oppure una grande da 1 kg.

olive nere taggiasche

1 bicchiere olio extv.

½ bicchiere aceto, ½ bicchiere vino bianco

capperi

menta, aglio, sale, pepe.

Sventrare e togliere le branchie dal pesce senza eliminare la testa. Lavare accuratamente sfilando dal ventre quella pellicina nera che è amarognola. Inserire nella pancia di ogni orata una fettina di aglio, menta, un pizzico di sale e pepe. In una ciotola emulsionare con una forchetta olio, aceto e vino con un po’ di sale ed ancora aglio. In una pirofila da forno sistemare le orate e versare sopra il condimento, le olive ed una spolverata di pepe. Lasciare macerare per un’oretta in frigorifero e poi infornare a 180° per 20’, avendo cura di bagnare ogni tanto la pelle del pesce con la marinata. Servire caldo con il suo sughetto.

Buon appetito, Nellina.