POLPETTINE VESTITE

Deliziose se servite calde.

Per 4 persone

300 gr. carne di maiale macinata

100 gr. di mortadella a fettine

100 gr. pane raffermo o pan carré

1 spicchio aglio

2 uova

½ bicchiere di latte

50 gr. pecorino gratt. o parmig.

50gr. uva passa

50gr.pinoli

Sale, pepe, rosmarino, salvia, maggiorana

150gr. pancetta stagionata

6 cucchiai di olio extv

Sminuzzare la mortadella ed amalgamarla alla carne, al pane, bagnato nel latte e strizzato ed agli altri ingredienti tranne la pancetta. Lasciare riposare 30’. Con le mani umide prendere piccole quantità di composto e fare tante palline. In una padella antiaderente versare l’olio e quando è caldo farvi rosolare le polpette. Scolare su carta assorbente. Avvolgere una fettina di pancetta intorno ad ogni polpetta e sistemarle in una pirofila da forno. Si possono preparare in anticipo e poi infornare al momento per 10’ giusto il tempo di riscaldarsi e far diventare croccante la pancetta intorno. Servire calde.

Buon appetito, Nellina.