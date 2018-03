COSCIOTTO DI TACCHINO UBRIACO

Seguite i pochi passaggi illustrati con attenzione

Per 4 persone:

1 cosciotto da 1 kg.

½ l. vino rosso Montepulciano D’Abruzzo

Rosmarino

½ bicchiere d’olio

2 spicchi di aglio vestito

1 dado

Eliminare la pelle alla coscia di tacchino, massaggiare la carne con olio e dado sbriciolato. Infilzare o legare alcuni rami di rosmarino. Sistemare il cosciotto in una pirofila da forno e dopo avere irrorato con il vino cospargere grani di pepe e 2 spicchi di aglio vestito, cioè senza togliere la pellicina che lo ricopre. Lasciare macerare per 1 o 2 ore poi infornare a 180° per 1 ora circa. Durante la cottura bagnare ogni tanto con la marinatura. Quando appare ben rosolato e tutto il liquido assorbito è pronto da portare in tavola caldo servendolo con contorno di insalata.

Buon appetito, Nellina.