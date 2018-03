SEPPIE E PISELLI

Il primo maggio a Francavilla al Mare i marinai festeggiano Santa Liberata con una processione a mare di barche addobbate, dopo è tradizione portare in tavola questa pietanza.

Per 4 persone

1 kg. seppie fresche

400 gr. piselli sgranati

3 cipolline fresche

1 spicchio aglio

½ bicchiere olio extv

1 bicchiere di vino bianco secco

Pepe, sale, prezzemolo, peperoncino.

Pulire le seppie togliendo la pelle, svuotando la sacca ed eliminando il becco al centro dei tentacoli. Sciacquarle in abbondante acqua fredda e tagliarle a striscioline, lasciare interi i tentacoli se sono seppioline oppure spezzettarli. Mettere a rosolare nell’olio le cipolle affettate finemente con aglio e peperoncino, unire successivamente le seppie e cuocerle lentamente aggiungendo di tanto in tanto il vino.



A parte in un pentolino mettere i piselli freschi o surgelati in acqua fredda senza sale a sbollentare per 10’. Dopo averli scolati unirli alle seppie con un bicchiere della loro acqua di cottura. A questo punto salare e pepare lasciando cuocere dolcemente con il coperchio per circa 30’. Alla fine aggiungere prezzemolo tritato e servire.





Buon appetito, Nellina.