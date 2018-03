Una ricetta di cui vi posso garantire l’ottimo risultato.

Biscotti non duri ma friabili, profumati e dolci al punto giusto. Si conservano in scatole di latta per 1 mese.

Deliziano il fine pasto intinti in un liquorino.

Ingredienti

500 gr. farina

350 gr. zucchero

200 gr. mandorle

3 uova

150 gr. burro

buccia 1 arancia grattugiata

2 cucchiai di liquore (mandarinetto, aurum, strega)

1 bustina di lievito per dolci

1 tuorlo per spennellare

Facoltativo unire cedro, scorzette candite o gocce di cioccolato.

Sulla spianatoia unire farina, zucchero, burro, lievito, buccia d’arancia grattugiata e le mandorle con la pellicina. Miscelare il tutto ed aggiungere uova e liquore. Impastare usando ancora un po’ di farina se l’impasto si attacca alle mani.



Fare tanti piccoli filoncini, poggiarli in una teglia rivestita con carta forno, spennellare con il tuorlo d’uovo ed infornare a 180° x 15’. Togliere dal forno.



Per evitare che si sbriciolino bisogna tagliare a fettine i biscotti quando i filoni sono ancora caldi, ma non bollenti o freddi.



Subito dopo rinfornarli nel forno ancora caldo, ma spento, si biscotteranno lentamente senza il timore di bruciarli.



Buon appetito, Nellina.