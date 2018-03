RAGU’ ABRUZZESE

Molte tradizioni stanno scomparendo, ma in tante famiglie ancora si rispettano. Questa è la ricetta di una tradizione abruzzese.

Per 4 persone:

4 pezzi di agnello

4 fettine di vitello

4 costine di maiale

4 fettine di pancetta affumicata

1 cipolla

2 chiodi di garofano

aglio, olio

½ bicchiere di vino bianco secco

½ bottiglia di passata di pomodoro

1 scatola di pelati da 800 gr.

sale, pepe e basilico.

350 gr. pasta fresca fusilli o chitarra

parmigiano e pecorino grattugiato.

Con le fettine di vitello preparare 4 involtini farcendoli con aglio e prezzemolo tritati, parmigiano grattugiato e pancetta affumicata. Chiudere con stuzzicadenti o filo bianco. Mettere sul fuoco un tegame con poco olio, la cipolla con 2 chiodi di garofano infilzati, 2 spicchi di aglio ed i vari tipi di carne. Lasciare soffriggere per 10’ a fuoco moderato, aggiungere il vino bianco e fare evaporare senza coperchio. Unire ½ bicchiere d’acqua e lasciare lentamente rosolare il tutto. Unire sale, pepe, pomodoro e basilico. Continuare la cottura lentamente per più di 1 ora tenendo il coperchio semichiuso e girando di tanto in tanto. Lessare la pasta al dente, condirla con il ragù. Impiattare completando con un’abbondante manciata di formaggio misto grattugiato, ancora sugo, foglie di basilico e peperoncino piccante. Sistemare la carne in un piatto da portata e servirla come secondo.

Buon appetito, Nellina.