TORTA DI BRIOSCINE SALATE

Ricetta non difficile da preparare che si farà notare

INGREDIENTI

500 gr. farina

150 gr. burro

3 uova

50 gr. zucchero

½ cucchiaino sale

½ bicchiere di latte

25 gr. lievito



Impastare gli ingredienti tranne il burro che va unito alla fine, un tocchetto per volta, lavorando il tutto per 20’. Dopo una lievitazione di 2 ore fare con l’impasto tanti panini farcendoli al centro con il ripieno preferito ( salame, speck, prosciutto crudo, mortadella e provolone, ricotta e spinaci, frittatine) e messi in una teglia vicini tra loro ma non troppo perché lievitando formeranno una torta unica. Spennellare con uovo la superficie. Alle mie brioscine sulla sommità ho messo un gheriglio di noce a voi consiglio, soprattutto se va servita in festicciole o cene fredde, per evitare che vi venga chiesto continuamente “cosa c’è dentro?”, di evidenziare il suo ripieno mettendo sopra un tocchetto dell’ingrediente utilizzato nella farcitura.(es. un tocchetto di mortadella se ripieno con mortadella ecc.). In questo modo la persona o il bambino può scegliere il gusto preferito. Lasciare lievitare almeno 1 ora prima di infornare a 180° x 30’. Questa presentazione, oltre che bella da vedere, è comoda perché ognuno può servirsi da solo staccando la sua brioscina.



Forse abbondo in consigli, ma ci tengo molto alla riuscita di ciò che propongo, pertanto vi suggerisco di abbinare ai salumi un cucchiaino di formaggio morbido (ricotta, mascarpone) per ottenere una brioscina umida al suo interno e non secca.

Buon appetito, Nellina.