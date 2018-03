SFORMATO DI TAGLIOLINI

Piatto pasquale ricco di sapori primaverili.

Per 4 persone:

250 gr. tagliolini all’uovo;

300 gr. piselli finissimi congelati;

70 gr. pancetta

70 gr. speck

50 gr. burro

1 porro

4 uova

sale, pepe

50gr. parmigiano gratt.

6 sottilette.

Besciamella:

50 gr. burro,

50 gr. farina,

½ litro latte.

A freddo +250 gr. panna da cucina

noce moscata.

Mettere i piselli surgelati in una pentola con acqua fredda e cuocerli per 10’. Scolarli senza buttare l’acqua perché in essa cuoceremo i tagliolini per 3’.



Rosolare in padella il porro con pancetta e speck a listarelle con 30 gr. di burro, aggiungere i piselli, cuocere ancora 2’. Battere le uova con parmigiano, sale e pepe. Preparare con gli ingredienti la besciamella, senza farla addensare molto, facendo sciogliere prima il burro, versare la farina ed appena imbiondisce unire il latte tiepido.



Quando si raffredda inserire la panna. Ai tagliolini lessati unire i piselli, mescolare delicatamente aggiungendo anche le uova battute ed una parte di besciamella. In uno stampo da forno, imburrato e cosparso di pan grattato, fare uno strato di tagliolini, coprire con sottilette e besciamella. Ricoprire con tagliolini, parmigiano e besciamella. Infornare per 15’ a 180°. Capovolgere lo sformato su di un piatto da portata e servire caldo. N.B: Lasagna, sformati o qualsiasi altra pasta cotta al forno deve essere gustata umida e morbida. Se preparata in anticipo va cotta 5’ meno del previsto e non va mai lasciata nel forno dopo averlo spento, perché continuerebbe la cottura asciugandosi troppo, ma sfornata subito e riscaldata prima di servire.

Buon appetito, Nellina.