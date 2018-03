CHITARRINA NERA AL SUGO DI SEPPIA

Farà fare un figurone anche ai principianti.

Chiatarrina:

4 uova

400 gr. semola di grano duro rimacinata

nero di seppia. Per 4 persone:

4 seppie medie

200 gr. pane raffermo

4 filetti di acciuga salata

500 gr. pomodori pelati

½ bicchiere di vino bianco

olio extv.

prezzemolo, sale, pepe, aglio.

Sventrare e lavare le seppie lasciando intero il suo sacco, tenere da parte la borsetta contenente il liquido nero ed eliminare la bocca coriacea che si trova al centro dei tentacoli. Preparare un composto fatto con pane, ammollato in acqua e strizzato, acciughe a pezzetti, prezzemolo ed aglio tritati finemente, poco sale, pepe ed un filo d’olio. Riempire la pancia delle seppie ed usare come tappo la testa con i tentacoli fissandola con stuzzicadenti o filo bianco. In un tegame mettere insieme 4 cucchiai di olio, uno spicchio di aglio e le seppie. Lasciare rosolare lentamente ed aggiungere il vino bianco. Appena evapora unire i pelati. Cuocere a fuoco dolce per 20’. Impastare la farina con le uova e con 3 vescichette di nero di seppia. Stendere la sfoglia e tagliare la chitarrina sull’apposito attrezzo o con la macchinetta. Lessare al dente e condire con una parte di sugo. Impiattare mettendo al centro della pasta una seppia per ogni commensale, altro sugo, prezzemolo e pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina.