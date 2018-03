CARCIOFI ALL’INSALATA

Se avanza si conserva in un barattolo di vetro coperto di olio in frigo per diversi giorni.

Ingredienti per 4 persone:

4 carciofi romaneschi

½ bicchiere di aceto

1 cucchiaio pepe in grani

2 spicchi di aglio

Sale

prezzemolo

menta fresca

origano

olio extv.

Pulire i carciofi eliminando le foglie esterne dure e tagliando la sommità. Per non farle annerire tuffarle subito in acqua acidulata. Dividere a metà ogni carciofo, eliminare la barbetta centrale e tagliare a fettine sottili. In un pentolino mettere i carciofi coprirli di acqua ed unire mezzo bicchiere di aceto, salare e portare sul fuoco. Lasciare cuocere per 20’ circa, sono cotti quando i rebbi di una forchetta penetrano facilmente. Scolare e lasciare raffreddare nel colapasta in modo da eliminare tutta l’acqua di cottura. Sistemare in un vassoio da portata e condire con olio extravergine, aglio affettato grossolanamente, menta e prezzemolo tritato ed un pizzico di origano. Se preferite anche una spolverata di paprica forte o pepe in grani. Aggiustare di sale e servire come contorno a carne o pesce.

Buon appetito, Nellina.