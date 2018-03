FRITTELLE SENZA UOVA

Sono facili da fare e molto gradite dai bambini. Meglio se calde.

Ingredienti

250 gr. farina

250ml latte

50 gr. zucchero

½ bustina di lievito per dolci

cannella

burro q.b.

Tempo fa resi felicissimo un bambino con queste frittelle, i suoi occhi ridenti e pieni di gioia mi sono rimasti nel cuore. Chissà quante volte se l’è fatte rifare dalla mamma!



Era venuto a giocare con i miei figli e quando le preparai per merenda era restio a prenderle. Pensavo non le mangiasse per timidezza invece temeva di doverle solo guardare perché intollerante alle uova. Appena seppe che in quelle frittelle non c’erano uova fece i salti di gioia. Anni fa l’intolleranza alimentare era ancora più problematica perché non esistevano prodotti specifici e far capire soprattutto ai bambini di non dover mangiare certi alimenti era difficile e penoso.



In una terrina mescolare la farina con lo zucchero e con il lievito. Versare un po’ per volta il latte, con l'aiuto delle fruste del frullatore o con una forchetta, amalgamare il composto fino ad ottenere una pastella liscia senza grumi. Strofinare poco burro sul fondo di una padella antiaderente, di volta in volta come quando si fanno le crepes, e porla sul gas a fuoco moderato.



Appena calda versare 2 o 3 cucchiaiate di pasta rigirare dopo 2 minuti e cuocere l’altro lato ancora per 2 minuti. Poggiare le frittelle su carta assorbente e servire spolverate con zucchero a velo e se piace anche un pizzico di cannella. Ottime anche con nutella, miele o marmellata.



Buon appetito, Nellina.