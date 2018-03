CORATELLA D’AGNELLO

Piatto tradizionale pasquale di alcune regioni d’Italia tra cui l’Abruzzo .

Piatto per stomaci robusti che non si disdegna nei mesi invernali quando le temperature scendono ed è gradito rifocillarsi con cibi caldi e calorici che si sposano con un buon vino corposo rosso.

Per 4 persone:

1 cipolla grande

1 coratella intera di agnello

2 foglie alloro

1 bicchiere vino bianco

Sale

Pepe

Peperoncino

1 scatola di pelati da 400gr.

2 cucchiai olio extv

1 cucchiaio strutto



Affettare la cipolla finemente e farla appassire in una padella con olio e strutto. Nel frattempo lavare la coratella in acqua e aceto e tagliuzzarla a pezzetti piccoli. Quando la cipolla diventa tenera e trasparente unire la coratella, le foglie di alloro ed il peperoncino piccante. Soffriggere bagnando di tanto in tanto con il vino. Mescolare spesso e quando è ben rosolata salare, pepare ed aggiungere i pelati. Quando il sugo si sarà addensato portare subito in tavola bollente.



Buon appetito, Nellina.