TORTA CIOCCOLATOSA

Per la decorazione prendete spunto dai suoi hobbies. Questo dolce va preparato il giorno prima e tenuto in frigo per una notte a compattarsi. Il giorno seguente va completato con la mousse di copertura e decorato.

Ingredienti

Per il pandispagna



5 uova

180 gr. farina 00 (oppure 50 gr. fecola di patate e 130 gr. farina 00),

190 gr. zucchero,

1 pizzico sale,

40 gr. cacao amaro

buccia di limone grattugiata,

1 bustina e ½ di lievito x dolci. Bagna



100 gr. zucchero

150 gr. acqua

Scorza di limone e arancia.

Liquore strega o mandarinetto q.b.

Mousse di Nutella



100 gr. nutella

100 gr. panna fresca Mousse di cioccolato bianco



100 gr. cioccolato bianco

100 gr. panna fresca

Mousse di copertura



150 gr. cioccolato fondente

150 gr. panna fresca

Per decorare



Cialde di cioccolato

Cioccolato bianco e cioccolato fondente q.b.

Montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. A parte montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Mescolare alla farina il cacao in polvere ed il lievito. Unire gradatamente, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata, amalgamare e versare il composto in una teglia di cm.22 di diametro rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno già caldo a 180° x 20'. Preparare lo sciroppo facendo bollire per alcuni minuti acqua, zucchero e scorzette.

Quando il pandispagna è freddo prima di dividerlo in tre dischi vi consiglio, per non dimenticare la posizione originaria, di praticare un taglio verticale lungo 2 cm. in un punto del bordo, questo piccolo segno consentirà di sovrapporli nello stesso verso. Bagnare il disco base con lo sciroppo. Se va servito anche ai bambini segnare con uno stuzzicadenti una zona in cui non andrà liquore, mentre lo spruzzerete a piacere sulla parte restante. Preparare le mousse di nutella e cioccolato bianco sciogliendo il cioccolato separatamente a bagnomaria ed incorporando ad ognuno la porzione di panna semimontata. Farcire la base con quella alla nutella, coprire con il secondo disco trasferire lo stuzzicadenti nella parte superiore, bagnare e farcire il secondo con la mousse bianca e coprire con il terzo disco spostando sempre lo stuzzicadenti. Bagnare la superficie e tenere in frigo fino al giorno dopo. Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria unire la panna semimontata mescolare bene e coprire tutta la superficie del dolce compreso il bordo. Su questa torta volendo creare delle onde ho acquistato delle cialde di cioccolato. Per creare la barchetta ho sagomato un foglio di acetato (acquistato in cartoleria oppure sono utili quelle scatole trasparenti che contengono indumenti intimi) l’ho appoggiato sulla carta forno ed ho versato sopra il cioccolato bianco fuso.

Quando si è rappreso ho staccato la sagoma ed eliminato la parte eccedente dai bordi. Perderete un po’ di tempo ma è molto facile. Le decorazioni potete prepararle alcuni giorni prima con la collaborazione dei vostri figli che saranno certamente più fattivi nel leccare le stoviglie sporche di cioccolato. Buon divertimento ed auguri a tutti i papà.

Buon appetito, Nellina