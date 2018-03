Vanno mangiati tiepidi o freddi ma comunque consumati durante la giornata, perché si induriscono.

150 gr. farina Manitoba

150. gr. farina 00

40 gr. zucchero

40 gr. burro

20 gr. lievito di birra

125 ml di latte

1 uovo + 2 tuorli

1 pizzico di sale

2 cucchiai rum

buccia gratt. di limone.

Questo dolce ha bisogno di una lievitazione lunga allora per comodità vi consiglio di impastarli la sera prima ed al mattino seguente procedere alla preparazione in minor tempo.

Miscelare i due tipi di farina. Preparare il panetto o lievitino con:



20 gr. lievito, 125 ml latte, 10 gr. zucchero e 50 gr. farina. Mescolare e lasciare riposare 20’. Nel mixer lavorare il burro con la rimanente farina e zucchero per 4’. Unire le uova, il rum ed il lievitino e frullare per altri 5’. Togliere l’impasto dal mixer e lavorare a mano delicatamente. Lasciare l’impasto a lievitare tutta la notte, in estate meglio metterlo in frigo. Al mattino il volume sarà raddoppiato. Poggiare l’impasto delicatamente sulla spianatoia stendere con il matterello senza premere troppo fino ad 1 cm di altezza. Ricavare con un bicchiere tanti dischi. Per i bomboloni ripieni mettere su un disco un cucchiaino di marmellata e, prima di sovrapporre un altro disco, pennellare i bordi con bianco d’uovo per evitare che si aprano in cottura.



Altri dischi invece andranno lasciati senza niente e farciti dopo la cottura. Lasciare 1 ora a lievitare. In un pentolino con il bordo alto mettere abbondante olio di arachide, attendere che sia caldo, ma non caldissimo, tuffare uno o due bomboloni per volta girandoli durante la cottura. Quando saranno gonfi e dorati scolarli su carta assorbente e passarli subito dopo in una ciotola piena di zucchero. Farcire con crema o nutella quelli vuoti.

Buon appetito, Nellina.