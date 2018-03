TORTA DELIZIOSA AL LIMONE

Preparazione 1- Montare i tuorli con lo zucchero finchè non diventino bianchi e spumosi.

Ingredienti:

Per il pan di Spagna

5 uova

200 gr. farina 00 (oppure 50 gr. fecola di patate e 150 gr. farina 00),

200 gr. zucchero,

1 pizzico sale,

buccia di limone grattugiata,

1 bustina e mezza di lievito x dolci. Per la crema al limone

1 litro latte,

6 cucchiai zucchero,

6 cucchiai farina 00,

4 tuorli (o 3 tuorli + 1 intero),

buccia di 2 limoni,

succo di limone.

E poi ancora



500 gr. panna fresca da montare

2 limoni per decorare

1 rosa gialla fresca

100 gr. zucchero+ 1 bicchiere acqua + ½ bicchiere di limoncello.



Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti. Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata ed il lievito per dolci, frullare ancora il tutto poi versarlo in una teglia rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno già caldo a 180° x 20'.



2- Fare bollire il latte con le bucce di limone (solo la parte gialla). Montare i tuorli con lo zucchero, quando sono ben gonfi unire la farina. Quando è ben amalgamato il tutto versare poco per volta il latte bollente mescolando velocemente con un cucchiaio di legno. Rimettere sul fuoco ad addensare girando sempre. A freddo aggiungere il succo del limone poco per volta e assaggiando ogni tanto, per non farla troppo agra.



3- Dividere il pan di Spagna in due dischi e bagnarli con lo sciroppo, ottenuto facendo bollire lo zucchero + acqua per 5', tolto dal fuoco unire mezzo bicchiere di limoncello. Montare la panna ed unirne la metà alla crema al limone e farcire il disco di base tenendo da parte due cucchiai di questa crema, ricoprire con l'altro disco. Alla crema messa da parte aggiungere l'altra panna, meno due cucchiai, ricoprire la torta aiutandosi con una spatola. Al centro mettere la rosa con le sue foglie ed intorno tante fette tonde di limone con la buccia. Decorare con ciuffi di panna e foglioline di menta fresca.

Buon appetito, Nellina.