FAGOTTINI AI CARCIOFI

Simpatici da presentare e pratici da servire.

Per 4 persone

crepes:

2,5 dl latte

125 gr. farina 00,

2 uova

1 pizzico sale

Prezzemolo

20 gr. burro Ripieno:

3 carciofi romaneschi

250 gr. besciamella

2 spicchi aglio

Prezzemolo

70 gr. burro o olio extv

parmigiano grattugiato

sale, pepe

fettuccine verdi lessate per legare.

Questo è uno dei piatti che definisco comodo per chi sta ai fornelli, da tenere presente nei pranzi importanti con più portate (Pasqua, Natale, compleanni), o quando si hanno ospiti perché si può anticipare al giorno prima sia la preparazione delle crepes che del ripieno ma assemblando il tutto al momento di infornare. Calcolando un fagottino a testa preparare 4 crepes aventi 20 cm. di diametro. Per ottenere l’impasto di colore verde chiaro si aggiunge del prezzemolo ai normali ingredienti amalgamando il tutto nel mixer.

Nel boccale versare prima le uova ed il prezzemolo e frullare, poi incorporare la farina poca per volta ed il sale. Aggiungere il latte e lavorare fino ad ottenere un composto liscio senza grumi. Dopo 30’ di riposo porre sul fuoco una padella antiaderente con una noce di burro e versare il composto a cucchiaiate fino a coprire tutto il fondo. Appena la pastella si solidifica girare la frittatina ottenuta, staccando il bordo con una forchetta. Cuocere per pochi secondi ancora e poggiare su carta assorbente. Procedere così anche per le altre.

Eliminare ai carciofi le foglie esterne dure e tagliare la sommità. Per non farle annerire tuffarle subito in acqua acidulata. Spaccare prima a metà ogni carciofo, togliere la barbetta centrale e tagliare a fettine sottili. In un tegame fare rosolare i carciofi, con burro ed aglio, a fuoco lento per circa 20’ aggiungendo ogni tanto un po’ di acqua fino a quando non saranno teneri. Salare e pepare. Frullare una metà con la besciamella ed unire l’altra parte intera ed il parmigiano. Dividere il composto in 4 parti e riempire le crepes. Chiudere a fagottino e legare con una striscia di tagliatella verde lessata precedentemente o se volete con erba cipollina.

(Per mantenere il fagottino chiuso ed annodare la tagliatella ho usato degli stuzzicadenti che poi ho eliminato). Ungere una pirofila con poco burro adagiare i fagottini e passare in forno per 10’ circa a 180°. Servire decorando ogni piatto con un rametto di prezzemolo ed una fettina di carciofo per richiamare il contenuto del ripieno.



Buon appetito, Nellina.