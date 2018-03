POLENTA E SALSICCIA AL SUGO

Mettere l’acqua sul fuoco con olio e sale. Prima che venga a bollire versare con una mano un pugno di farina per volta e con l’altra girare continuamente, per evitare la formazione di grumi.

Per 4 persone:

Polenta: 400 gr. di farina di mais,

1 litro e 200ml di acqua,

½ cucchiaino di sale,

1 cucchiaio di olio.

Ragù: 6 salsicce, 1 bottiglia di passata pomodoro, aglio, basilico,sale.

Pecorino o parmigiano grattugiato

Continuare a mescolare fino alla cottura per circa 20’. Per vedere se è cotta poggiare un pochino di composto su un piattino, se si stacca completamente è pronta. Preparare il ragù mettendo in un tegame 4 salsicce con poco olio e aglio, lasciare rosolare lentamente. Unire le altre due private della pelle e sbriciolate. Dopo 5’ aggiungere basilico e passata di pomodoro, unire sale solo se necessario. Cuocere dolcemente per almeno 1 ora. Impiattare la polenta, condire con sugo, salsiccia e tanto pecorino.

Buon appetito, Nellina.