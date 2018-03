Ingredienti per circa 40 rustici piccoli. 2 confezioni di pasta sfoglia surgelata

Ripieno:

A) 250gr. ricotta, salumi a piacere, 1 uovo, 100 gr. di scamorza e fontina.

B) 3 Wurstel grandi.

C) 300 gr. misto funghi congelati, 1 dado ai funghi, olio, farina, burro, 1 uovo, prezzemolo

Ripieno:

A) Alla ricotta unire salumi e formaggi a tocchetti, le uova, pepe.

C) I funghi vanno fatti trifolare per 15’ in olio con aglio e prezzemolo ma senza sale perché aggiungeremo poi il dado. Preparare nel frattempo una vellutata (si differenzia dalla besciamella solo perché al posto del latte c’è il brodo) ponendo sul fuoco un tegamino con un cucchiaio di burro più 2 cucchiai di farina rosolare ed unire un bicchiere d’acqua calda in cui è stato sciolto il dado. Girare fino a che diventi crema. Unire i funghi frullati, l’uovo e lasciare raffreddare.

Scongelare la pasta sfoglia tagliarla in tanti quadrati e farcire con i due ripieni. Per distinguerne in seguito il tipo di farcitura ne chiuderemo alcuni a forma di raviolo o caramella ed altri a fagottino o a triangolo. Mettere nei pirottini di carta.

B) Arrotolare i wurstel in 3 quadrati di pasta (aventi per lato la lunghezza del salamino) spalmati di senape. Tagliare poi a tocchetti di 2 cm. e sistemarli nei pirottini di carta.

Dopo aver preparato tutti i rustici tenerli in frigo fino al momento di infornarli. Accendere il forno alla massima temperatura e quando è ben caldo prendere i rustici direttamente dal frigo e passarli in forno. Questo chock termico consentirà di avere rustici croccanti e non oleosi. Lasciare cuocere per circa 10’ senza mai aprire, a cottura ultimata dovranno apparire gonfi e dorati.

Buon appetito, Nellina.