“LUI E LEI” I CONFETTI DECORATI DI NELLINA

Per rendere le vostre feste più chic? Un confetto decorato per ogni occasione.

Pasta di zucchero

450gr. zucchero a velo

70gr. miele

5gr. gelatina in fogli (2 fogli e mezzo)

30gr. di acqua

16gr. di burro

Coloranti in polvere, in gel o liquidi.

Nei negozi specializzati la pasta di zucchero si può acquistare già pronta sia bianca che colorata ma non è difficile prepararla in casa. Complicate risulteranno le decorazioni se non si ha pazienza e manualità. In un pentolino fare ammorbidire la colla di pesce nell’acqua, quando avrà assorbito tutta l’acqua unire burro e miele e fare sciogliere a bagnomaria, senza fare mai bollire. Versare il composto in una ciotola in cui è stato messo lo zucchero ed amalgamare fino a formare una palla poi trasferirla sulla spianatoia, spolverizzata con zucchero a velo, ed impastare fino ad ottenere un panetto liscio. Per colorare la pasta si possono adoperare i coloranti in polvere, in gel o liquidi. Per ottenere colori decisi è preferibile adoperare quelli in polvere.

Ottenuti i panetti colorati possiamo sbizzarrirci con la fantasia creando soggetti per ogni circostanza.

Regole generali:

Chi si accinge per la prima volta a questo tipo di preparazione deve inoltre sapere che:

- lo zucchero a velo va acquistato e non frullato in casa e non deve essere vanigliato;

- quando si modella la pasta le mani devono essere sempre spolverate con zucchero a velo;

- durante la lavorazione utilizzare zucchero a velo come se fosse farina;

- la pasta di zucchero può essere usata subito;

- va conservata avvolta nella pellicola o in una bustina per alimenti a temperatura ambiente e mai in frigo;

- le varie parti che compongono l’oggetto si attaccano facilmente tra loro, se l’assemblaggio risulta difficile spennellare con acqua o bianco d’uovo;

- la pasta non utilizzata si conserva per diverso tempo, se dovesse indurire basta lavorarla con le mani umide.

Buon appetito, Nellina.