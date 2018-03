SALMONE ARROSTO IN CROSTA DI SESAMO

Per apprezzarne il gusto senza appesantire lo stomaco questo è il modo più semplice, pratico e veloce.

Per 4 persone



4 fette salmone

2 limoni

pane grattugiato

rosmarino

50 gr. semi sesamo

Sale



Mettere a marinare le fette di salmone nel succo di limone per un’ora. Preparare un composto con pane grattugiato, rosmarino tritato e semi di sesamo. Impanare le fette di salmone come si fa per le cotolette. A questo punto si può arrostire sia sulla brace che su di una piastra antiaderente. Quando si usa la brace meglio tenere la griglia distante dal fuoco per evitare che l’impanatura bruciandosi diventi amarognola, se si usa la piastra bisogna riscaldarla e quando è ben calda adagiare il salmone. La cottura è veloce in entrambi i casi 5’ per parte così si gusterà croccante fuori e morbido all’interno. Servire caldo con spicchio di limone.



Buon appetito, Nellina.