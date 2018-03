CREME CARAMEL

Si prepara con largo anticipo e si conserva in frigo.

Per 4 persone:

3 uova medie

2 tuorli

6 dl di latte fresco intero (oppure metà latte e metà panna)

75 gr di zucchero

1 limone non trattato

1 bustina vanillina.

Caramello: 150 gr. zucchero + 1 cucchiaio di succo di limone





In uno stampo per ciambelle mettere a scaldare a fuoco lento lo zucchero con le gocce di limone (che impedisce al caramello di cristallizzare) senza mai mescolare. Appena diventa ambrato spegnere il gas e cercare di ruotare il tegame velocemente in modo da rivestirne anche le pareti. Mettere da parte a raffreddare. Volendo si possono preparare anche piccoli stampini individuali facendo sciogliere il caramello in un pentolino e poi versarlo nei singoli contenitori. Mettere sul fuoco il latte con la vaniglia, la buccia di limone, solo la parte gialla, e lasciare sobbollire fino a ridurlo di circa la metà. Da parte montare con il frullatore le uova con lo zucchero e quando saranno gonfie e spumose versare il latte caldo, senza le scorzette. Riempire con la crema lo stampo. Questo dolce va cotto a bagnomaria pertanto lo stampo va inserito in un altro recipiente di maggior diametro. Tra i due recipienti è consigliabile mettere dello scottex accartocciato, per evitare che il dolce si attacchi sul fondo, e riempire con acqua calda lasciando immerso 2/3 dello stampo. Trasferire i tegami in forno preriscaldato e cuocere a 150° x 40’. Per controllare la cottura inserire uno spiedino di legno nella crema se esce asciutto è pronta. Raffreddare nel bagnomaria e poi in frigo per 3 ore. Capovolgere prima di servire.



Buon appetito, Nellina.