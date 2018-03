PEPERONI APPETITOSI

Friggere in olio extravergine i peperoni tagliati a listarelle in più riprese se la padella non è abbastanza grande da contenerli tutti. Nello stesso olio dopo aver tolto i peperoni fare rosolare l’aglio.

Per 4 persone

1 kg peperoni rossi e gialli

1 kg pomodori maturi freschi

6 filetti di acciughe salate

50 gr. olive nere

capperi, aglio, prezzemolo

olio extv.

2 cucchiai aceto

Unire i filetti di acciuga togliendo la padella dal fuoco per non bruciarli e quando si sono spappolati, impiegano pochi secondi, riportarla sul gas ed aggiungere i pomodori pelati a tocchetti. Lasciare consumare tutta l’acqua fuoriuscita dai pomodori ed unire capperi, olive snocciolate, aceto ed i peperoni fritti. Fare cuocere ancora 2’ per amalgamare i vari sapori e servire con prezzemolo fresco tritato. Ottimi sia caldi che freddi.

Buon appetito, Nellina.