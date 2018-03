TAGLIOLINI ZUCCHINE E TONNO

LA RICETTA DEL GIORNO. A volte perdiamo tanto tempo ai fornelli e non sempre il risultato viene premiato, questo invece è un piatto a basso costo che premia sia la semplicità che la bontà.

Per 4 persone

320 tagliolini all’uovo

3 zucchine

160gr. tonno in scatola

8 pomodorini pachino

4 cucchiai olio extv

1 spicchio aglio

Sale, pepe, prezzemolo.

Lavare e tagliare le zucchine a julienne.



Saltarle brevemente in padella con olio ed aglio per pochissimi minuti facendo in modo che restino croccanti.



Unire il tonno sgocciolato ed i pomodorini tagliati a metà procedere con la cottura per altri 2’ ed aggiungere i tagliolini cotti al dente.

Spadellare brevemente e servire con prezzemolo fresco e pepe.



Buon appetito, Nellina.