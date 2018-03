CREMA DI MELANZANE

LA RICETTA DEL GIORNO. Per uno stuzzichino apripasto niente male un crostino con questa crema davvero facile da preparare.

Ingredienti: 500gr. melanzane basilico 1 spicchio aglio 50 gr. parmigiano e pecorino 3 cucchiai olio





Sbucciare e tagliare a cubetti le melanzane salandole e collocandole in un colapasta per 30’ in modo tale da eliminare l’acqua di vegetazione amarognola.

Stufare in una padella antiaderente con il coperchio le melanzane, senza olio, quando appaiono appassite e morbide toglierle dal fuoco. Nel boccale del minipimer inserire qualche foglia di basilico, lo spicchio di aglio tritato, le melanzane raffreddate e l’olio. Frullare fino ad avere un composto cremoso.



Unire il formaggio grattugiato e se piace un pizzico di pepe o peperoncino. Portare in tavola la crema in una ciotolina circondata da crostini, cracker o fette di pane abbrustolite.



Non vi consiglio di portarla in tavola già spalmata sui crostini perché l’umidità della melanzana ne comprometterebbe la friabilità. Questa stessa crema può essere utilizzata per condire anche la pasta.





Buon appetito, Nellina.