Linguine al baccalà

LA RICETTA DEL GIORNO. Il baccalà ingrediente principale per questo piatto veloce e squisito.

Per 4 persone:

350 gr. linguine

10 pomodorini pachino

300 gr. baccalà ammollato

100 gr. olive nere e bianche;

2 spicchi aglio

peperoncino

prezzemolo

4 cucchiai olio extv.

In una padella soffriggere l’aglio con olio e peperoncino. Unire i pomodorini, le olive snocciolate ed il baccalà sfogliato. Continuare la cottura per 10’.

Le linguine cotte al dente vanno versate nel sugo e spadellate per qualche minuto, se necessario unire una cucchiaiata di acqua di cottura della pasta. Servire con aglio e prezzemolo tritati e se piace del pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina