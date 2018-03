Pizza al fior di Maiella

LA RICETTA DEL GIORNO. Il fior di Maiella è un misto di spezie raccolte su questa montagna abruzzese. Appetitosa e profumata va accompagnata da un buon bicchiere di vino anch’esso abruzzese.

500 gr. pasta lievitata (vedi ricetta pasta pizza)

6 pomodori san Marzano o pachino

4 cucchiai di olio extv.

Aglio

4 acciughe salate

10 olive nere

Sale, fior di Maiella o origano o maggiorana.





Stendere la pasta della pizza ben lievitata con le mani in una teglia unta con 2 cucchiai di olio e lasciare lievitare ancora per 30’. Contemporaneamente accendere il forno alla massima temperatura perchè va preriscaldato almeno 30’ prima di infornare. Mettere sull’impasto rondelle di pomodoro, filetti di alici, prima diliscate e sciacquate, le olive senza nocciolo, aglio tritato finemente, abbondante fior di Maiella piccante o origano, pochissimo sale. Irrorare con il rimanente olio ed infornare in forno caldissimo per 15’.



Buon appetito, Nellina