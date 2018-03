Gamberetti ed asparagi

LA RICETTA DEL GIORNO. Piatto semplice ma prelibato. Può essere servito sia come antipasto che come secondo.

Per 4 persone

500 gr. asparagi freschi o surgelati

500 gr. gamberi freschi

1 limone

5 cucchiai di olio extv., sale, pepe.



Sgusciare i gamberetti freschi, tirando la coda delicatamente sfilando anche il filetto nero che ha sul dorso, perchè contiene sabbia. Se si spezza aiutarsi con uno stuzzicadenti. Mettere sul fuoco un pentolino con l’acqua e quando bolle immergere i gamberetti per 3’. In una pentola, dai bordi alti, con acqua salata mettere gli asparagi, con le punte fuori dall’acqua, a lessare per 15’. Colare, eliminare la parte dura del gambo e tagliare a pezzi di 2 cm. In una tazza emulsionare con una forchetta olio, succo di limone, sale e pepe. In un piatto da portata unire asparagi e gamberetti, irrorare con la vinaigrette e servire con spicchi di limone.

Buon appetito, Nellina