Involtini di asparagi

Semplici, facili ed invitanti. Davvero alla portata di tutti.

Ingredienti per 4 persone:

4 uova

16 asparagi

parmigiano gratt.

sale, pepe,

30 gr. burro, olio extr.

1 mozzarella appassita affumicata.





Esecuzione

In un pentolino con acqua salata mettere gli asparagi, con le punte rivolte verso l'alto, a lessare per 15’. Colare, eliminare la parte dura del gambo e saltarli in una padella con il burro. Preparare 4 frittatine singole mescolando un solo uovo per volta con un po’ di parmigiano, sale, pepe e friggere con un filo d’olio.



In ogni singola frittatina poggiare al centro 4 asparagi ed accavallare i due lembi in modo da ottenere un grosso cannellone. Trasferirli tutti in una pirofila da forno mettere su ognuno 2 fettine di scamorza affumicata e passare in forno preriscaldato per 5’.



Buon appetito, Nellina