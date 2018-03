Trilli ai funghi

LA RICETTA DEL GIORNO. Un piatto semplice e per i più esigenti la pasta va fatta a mano.



Ingredienti per 4 persone

400 gr. di semola di grano duro rimacinata, acqua q.b.



Per il condimento:

2 salsicce fresche di maiale,

350gr. misto funghi (buoni quelli congelati con porcini)

4 cucchiai di olio,

peperoncino,

aglio,

pepe,

prezzemolo,

pecorino,

1/2 dado ai funghi (al posto del sale).

Mettere sulla spianatoia la farina, aprirla al centro e versare l'acqua calda, poco per volta, fino ad ottenere un composto omogeneo non troppo duro. Lavorare l'impasto per almeno 10'.

Ottenere tanti bastoncini lunghi tre dita ( da cui il nome trilli) ed incavarli.

In una padella antiaderente soffriggere uno spicchio di aglio, appena dorato aggiungere le salsicce sbriciolate ed il misto funghi senza scongelare + il dado ed il peperoncino. Continuare la cottura per 10' poi sfumare con 1/2 bicchiere di vino bianco e cuocere per altri 10'.

Lessare i trilli e saltarli per pochi minuti nel sugo con abbondante pecorino grattugiato e pepe. Servire con prezzemolo ed aglio tritato.

Si possono sostituire gli gnocchi con tagliatelle all'uovo.



Buon appetito, Nellina